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جهاز تنمية العاشر: 3 مناقصات لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة فى المدينة

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جهاز تنمية العاشر: 3 مناقصات لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة فى المدينة جهاز تنمية العاشر: 3 مناقصات لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة فى المدينة
أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم طرح 3 مناقصات عامة غداً، لتشغيل وصيانة وحراسة إنارة الطريق الصحراوى، والكبارى، والروبيكى، والمقابر، بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مناقصات تشغيل وصيانة شبكة الإنارة فى مدينة العاشر من رمضان تشمل إنارة المناطق الصناعية الثقيلة أى واحد واثنين والثالثة والسادسة.

وأوضح "النجار" أن المناقصات الثلاث ستشمل أيضا أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحى العاشر، والحى 14، والحى 12 (قطاع ص_س)، وطريق العاشر - بلبيس، والطريق الغربى (بطول 6 كم لربط العاشر بأبو حماد"، من خلال الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فضلاً عن عملية التأمين الشامل على السيارات والتأمين الهندسى على المعدات الثقيلة بالجهاز.
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