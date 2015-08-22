جهاز مدينة العاشر من رمضان يعيد تقييم منظومة النظافة

أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه نظرا للحالة المزرية التى وصلت لها منظومة النظافة فى مدينة العاشر من رمضان، يتم حاليا إعادة تقييم المنظومة والنظر فى عقود الشركات المتعاقدة لتولى مهمة رفع المخلفات من الميادين، بعد تكدسها خلال الفترة الماضية، ووضع الصناديق فى أماكن غير مخصصة لها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الرصد ميدانيا والحالة التى آلت إليها الشوارع الرئيسية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المقصرة، ودفع غرامات لعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة معها، كما سيتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة ميادين العاشر من رمضان وستبدأ بالميدان الرئيسى لحى الاردنية ، بعد رفع الاشغالات عنه والباعة الجائلين.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى مشكلة النباشين، الذين يقوموا ليلا بتفريغ محتويات صناديق القمامة لجمع زجاجات الكانز والمياة والكارتون لبيعها ويتركون الصناديق مبعثرة فى الشارع بشكل لا يليق مع مدينة التحدى والصمود العاشر من رمضان، وسيتم عمل حملات مكثفة على كافة الميادين لإعادة المدينة على سابق عهدها.

كان أهالى العاشر أعلنوا استياءهم من وضع صناديق القمامة فى وسط الشارع وهو ما كان يعوق حركة المرور، إضافة الى تكدس القمامة فى الصناديق المخصصة لها نتيجة لعدم تفريغها أول بأول.