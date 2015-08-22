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"صندوق الخير" تكرم الحاصلين على ميداليات فى أوليمبياد لوس أنجلوس بالإسكندرية

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قامت مؤسسة صندوق الخير بالإسكندرية بتكريم الأبطال المصريين الحاصلين على ميداليات لمصر فى الأوليمبياد الخاص بلوس أنجلوس 2015 فى فندق هيلتون الكورنيش بالإسكندرية والذى استضاف الحفل.

وقال الدكتور محمد على يوسف رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن هذا التكريم أقل ما يمكن أن يقدم لأبطال يرفعون علم عاليا فى المحافل الدولية ولا يجدون الاهتمام الإعلامى المناسب لحجم الإنجاز.

وحضر الحفل العميد طارق أمين رئيس أركان الدفاع الجوى بالمنطقة الشمالية العسكرية ممثلا عن اللواء أ.ح محمد سلمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية والعقيد شريف مختار رئيس فرع الشئون المعنوية بالقوات البحرية المصرية ممثلا عن اللواء أ.ح أسامة ربيع قائد القوات البحرية المصرية و العميد ناجى أنس مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسكندرية ممثلا عن اللواء مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عاصم عبد الرازق محافظ الروتارى الأسبق وعضو مجلس إدارة أوليمبياد المصرى الخاص والمهندسة ريهام المصرى عضو مجلس إدارة الأوليمبياد المصرى الخاص.

وتم تقديم درع المؤسسه لرجل العام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وتسلمته نيابة عنه الدكتورة فاطمة مميش، كما تم تكريم القبطان ولاء عباس صاحب أطول غطسة فى التاريخ فى قناة السويس وأخيرا تم تكريم اللاعبين والمدربين وبعض الإداريين فى البعثة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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