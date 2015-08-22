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فريقان بـ"هندسة المنصورة" يفوزان بأفضل تصميم روبوت كاشف للألغام

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حصل فريقان من طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة على المركزين الثانى والثالث عالميا خلال مشاركتهما فى المسابقة الدولية للفرق الطلابية للروبوت الكاشف للألغام بدولة تشيلى من خلال مسابقة أفضل تصميم لروبوت كاشف للألغام على مستوى العالم خلال الفترة من 19 – 21 أغسطس الجارى.

وفى التفاصيل فاز فريق " Ten in black" بالمركز الثانى على مستوى العالم حيث ابتكر مركبة آلية تعمل عن بعد ولديها القدرة على اكتشاف الألغام الأرضية بدقة عالية وضم الفريق 10 طلاب بالفرقة الثالثة "تخصصات مختلفة".

كما فاز فريق " Breakin Point" بالمركز الثالث فى مسابقة "أحسن تصميم روبوت على مستوى العالم" وقدم أفضل نظام لاكتشاف الألغام Best Design يستخدم نظاما مكونا من روبوت أرضى يكشف الألغام تحت الأرض و طائرة بدون طيار تحدد موقع الروبوت الأرضى ومواقع الألغام أوتوماتيكيا باستخدام الGPS وباستخدام الكاميرات ومعالجه الصور.

يذكر أن 21 فرقة من بوليفيا وتشيلى وأمريكا اللاتينية ومصر شاركت فى المسابقة الدولية بتشيلى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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