ضبط 3 طلاب بحوزتهم 199 تذكرة مقلدة لحفل محمد منير بالساحل الشمالى

تمكنت قوات مديرية أمن مطروح، خلال تأمين حفل الفنان محمد منير، مساء أمس السبت، من ضبط 3 طلاب وبحوزتهم 199 تذكرة مقلدة للحفل، وذلك أثناء فحص المترددين لدخول الحفل.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين المعينين خدمة تأمين بالحفل بمنتجع جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالى، من ضبط عمرو ا . ع ( 21 سنة ) طالب، بكلية السياحة والفنادق، مقيم بالإسكندرية وعبد الله ا . ح ( 20 سنة ) طالب بكلية الحقوق، مقيم الإسكندرية وكريم م . أ ( 22 سنة ) طالب بالصف الثالث التجارى، مقيم القاهرة وبحوزتهم 199 تذكرة مقلدة، خاصة بحفل الفنان محمد منير، ومبلغ مالى 290 جنيها بحوزة الثالث .

بسؤالهم عن مصدر تحصلهم على تلك التذاكر أكدوا أنهم قاموا بشرائها من شخص يدعى أحمد . م عن طريق شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وأنهم استلموا تلك التذاكر بدوران شبرا القاهرة بقصد الاتجار ونفوا علمهم كونها مقلدة أو مزورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح العلمين وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .