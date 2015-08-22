أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 3 طلاب بحوزتهم 199 تذكرة مقلدة لحفل محمد منير بالساحل الشمالى

Google+ Print
ضبط 3 طلاب بحوزتهم 199 تذكرة مقلدة لحفل محمد منير بالساحل الشمالى ضبط 3 طلاب بحوزتهم 199 تذكرة مقلدة لحفل محمد منير بالساحل الشمالى
تمكنت قوات مديرية أمن مطروح، خلال تأمين حفل الفنان محمد منير، مساء أمس السبت، من ضبط 3 طلاب وبحوزتهم 199 تذكرة مقلدة للحفل، وذلك أثناء فحص المترددين لدخول الحفل.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين المعينين خدمة تأمين بالحفل بمنتجع جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالى، من ضبط عمرو ا . ع ( 21 سنة ) طالب، بكلية السياحة والفنادق، مقيم بالإسكندرية وعبد الله ا . ح ( 20 سنة ) طالب بكلية الحقوق، مقيم الإسكندرية وكريم م . أ ( 22 سنة ) طالب بالصف الثالث التجارى، مقيم القاهرة وبحوزتهم 199 تذكرة مقلدة، خاصة بحفل الفنان محمد منير، ومبلغ مالى 290 جنيها بحوزة الثالث .

بسؤالهم عن مصدر تحصلهم على تلك التذاكر أكدوا أنهم قاموا بشرائها من شخص يدعى أحمد . م عن طريق التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وأنهم استلموا تلك التذاكر بدوران شبرا القاهرة بقصد الاتجار ونفوا علمهم كونها مقلدة أو مزورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح العلمين وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل