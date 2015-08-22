محافظ قنا يأمر بتطهير ترعة الطينة بجزيرة الترامسة

أعطى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تعليماته بالبدء فورا فى أعمال تنظيف وتطهير المجرى المائى لترعة الطينة بجزيرة الترامسة التابعة لمدينة قنا والتي تمتد لمسافة 6 كيلو مترات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ قنا للترعة لمتابعة حقيقة الوضع على أرض الواقع بعد وصول شكاوى من الأهالى بتراكم القمامة والحشائش بالمجرى المائى للترعة.

وأكد المحافظ أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطهير الترعة وإزالة الحشائش والمخلفات منها خلال أيام، مضيفًا: أنه تم التنسيق مع مديرية الرى ومجلس مدينة قنا لتوفير المعدات اللازمة لتطهير المجرى المائى من القمامة وورد النيل والحشائش.

وشدد على أهمية تكثيف حملات التوعية للمزارعين والفلاحين بالحفاظ على نظافة الترع وعدم إلقاء المخلفات الزراعية بها، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة فى الترعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.