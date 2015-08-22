قائمة برشلونة لانطلاق الدوري الإسباني .. ألبا يظهر ونيمار يواصل الغياب

(إفي): تعافى مدافع برشلونة خوردي ألبا من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الساق اليمنى وأبعدته عن الملاعب على مدار الأسبوعين الماضيين، لينضم لقائمة الفريق أمام أثليتك بلباو يوم الأحد في أولى مباريات النادي الكتالوني خلال موسم الليجا الجديد.

وتلقى ألبا، الذي تعرض لإصابة في الساق اليمنى في الخامس من أغسطس أثناء ودية كأس (جوان جامبر)أمام روما، إذنا طبيا يوم السبت، وسط ترجيحات بأنه سيكون أساسيا ضمن تشكيلة البرسا لمباراة الليجا يوم الأحد.

بينما تواصل غياب نيمار دا سيلفا للإصابة عن قائمة برشلونة.

وفي ظل غياب جيريمي ماتيو بسبب الإيقاف وأدريانو كوريا للإصابة، لم يكن أمام مدرب برشلونة لويس إنريكي خيارا سوى الاستعانة بألبا ليشغل موقع الظهير الأيسر خلال لقاء أتليتك بلباو.

ووفقا لقائمة لويس إنريكي لمباراة الأحد، سيحل محل ماتيو وجيرارد بيكيه الموقوفين، كل من جيرارد جومباو من الفريق الرديف وخوان كامارا، بينما لم يحصل على الإذن الطبي بعد المدافعان أدريانو ودوجلاس بيرييرا والمهاجم نيمار دا سيلفا، الذي عاد اليوم لمران الفريق بعد تعافيه من التهاب في الغدة النكافية.

وتضم قائمة البرسا لمباراة أتليتك بلباو كلا من

مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو وداني ألفيش ومارك بارترا وتوماس فيرمايلين وخوردي ألبا وخابيير ماسكيرانو وخوان كامارا وجيرارد جومباو وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا ورافينيا ألكانتارا وسيرجي روبرتو وساندرو راميريز ومنير الحدادي وليونيل ميسي ولويس سواريز.