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تيفيز: لو كنت مكان ميسي لقلت للمنتخب ' اذهب إلى الجحيم '

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تيفيز: لو كنت مكان ميسي لقلت للمنتخب ' اذهب إلى الجحيم ' تيفيز: لو كنت مكان ميسي لقلت للمنتخب ' اذهب إلى الجحيم '

هاجم كارلوس تيفيز لاعب منتخب الأرجنتين منتقدي النجم العالمي ليونيل ميسي وأكد أنه لو كان مكان الأخير لما تردد لحظة عن توديع الفريق.

وتعرض ميسي لانتقادات لاذعة عقب فشله في قيادة الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا الأخيرة التي احتل وصافتها بالخسارة بركلات الترجيح أمام تشيلي.

وتشن الصحافة الأرجنتينية غضبها باستمرار على ميسي مذكرة إياه بما يفعله مع ناديه برشلونة الإسباني.

وقال تيفيز لقناة (أمريكا) الأرجنتينية:"لو كنت مكان ميسي واستمعت مثله لهذه الانتقادات، لكنت أخبرت الأرجنتين بأن تذهب إلى الجحيم. هو يحب هذا القميص للغاية لأنه يصر دائما على الاستمرار مع ".

وأضاف "بإمكانك انتقاد لاعبا لم يؤد بشكل جيد، لم يكن جاهزا لمباراة، لكن لا يمكنك قول أشياء سيئة عنه بعيدة عن كرة القدم".

وأردف "كصحفي، عليك أن توجه رسالة كل يوم. قد تتفق أو تختلف على أمر ما، قد تحب أو تكره لاعبا بعينه، لكن لا يمكنك قتله بهذه الطريقة".

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