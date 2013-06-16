السلطانة خديجة عارضة أزياء جريئة

عرفناها في مسلسل "حريم السلطان"، سلطانة هادئة صاحبة شخصية حساسة ورقيقة، تتزين بعباءات فخمة ومطرّزة تسحر الأنظار. سلمى إيرجيش Selma Ergec، أو كما عُرفت بالسلطانة خديجة، تتحفنا بإطلالات لافتة لم نعهدها سابقاً. فإلى جانب كونها ممثلة بارعة، هي عارضة أزياء شابة وجريئة، تبدّل في إطلالاتها دون أن تخشى التجدد. ترتدي الفساتين فتظهرها بمنتهى الأنوثة والدلال، وتختار السراويل فتمنحها إطلالة رصينة. ومن إطلالات كثيرة لها بعيداً عن التمثيل، اخترنا لك بعض الصور من عروض أزياء قدمتها ومن مناسبات أخرى. اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بها.