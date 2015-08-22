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كاسانو: لن أرتكب المزيد من الحماقات.. رئيس سامبدوريا هددني بالرحيل

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كاسانو: لن أرتكب المزيد من الحماقات.. رئيس سامبدوريا هددني بالرحيل كاسانو: لن أرتكب المزيد من الحماقات.. رئيس سامبدوريا هددني بالرحيل

أكد أنتونيو كاسانو لاعب سامبدوريا الجديد أنه تغير كثيرا عن ذي قبل وأنه يتطلع للظهور بشكل جيد مع فريق مدينة جنوى.

وانضم كاسانو للفريق بعدما أنهى عقده يناير الماضي مع بارما لعدم الحصول على مستحقاته، إلا أن البعض يتخوف من أن يكرر ما فعله في الماضي.

وترك كاسانو سامبدوريا عام 2011 بعد شجاره مع مالك النادي الذي انتهى بتوجيهه الإهانة للأخير.

وقال كاسانو أثناء تقديمه من قبل النادي للإعلام:"أنا حزين لعودتي لهذا المكان دون وجود شخص أحبه هو الرئيس جاروني. رحيلي عن سامبدوريا المرة السابقة كان الخطأ الوحيد الذي ارتكبته".

وأضاف "الرئيس أخبرني بأنني سأرحل إذا ارتكبت حماقات جديدة، لكنني أضمن لكم أنني لن أرتكب المزيد من هذه السخافات".

وأتم "أنا هنا من أجل النتائج".

وصرح كاسانو من قبل بأنه يتطلع للعودة لصفوف الإيطالي أملا في المشاركة في يورو 2016 مع المدرب أنتونيو كونتي.

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فيديو اليوم السابع

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