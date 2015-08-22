أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير.. طائرة خاصة تقل بنزيمة لإجراء الفحص الطبي في أرسنال

Google+ Print
تقرير.. طائرة خاصة تقل بنزيمة لإجراء الفحص الطبي في أرسنال تقرير.. طائرة خاصة تقل بنزيمة لإجراء الفحص الطبي في أرسنال

أفادت صحيفة (تليجراف) الإنجليزية بأن المهاجم الفرنسي سيخضع للكشف الطبي في نادي أرسنال الذي أرسل له طائرة خاصة تقله من العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب قد يتم تقديمه كصفقة جديدة للمدفعجية قبل المباراة المنتظرة أمام ليفربول الإثنين بالجولة الثالثة من الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدر الخبر هو الصحفي الإيطالي إيمانويللي جيوليانيللي الذي يتابعه جمهور أرسنال باستمرار لاهتمامه برغبة النادي في التعاقد مع بنزيمة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد زعمت أن مدرب المدفعجية أرسين فينجر على استعداد لدفع مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع