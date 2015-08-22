تقرير.. طائرة خاصة تقل بنزيمة لإجراء الفحص الطبي في أرسنال

أفادت صحيفة (تليجراف) الإنجليزية بأن المهاجم الفرنسي سيخضع للكشف الطبي في نادي أرسنال الذي أرسل له طائرة خاصة تقله من العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب قد يتم تقديمه كصفقة جديدة للمدفعجية قبل المباراة المنتظرة أمام ليفربول الإثنين بالجولة الثالثة من الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدر الخبر هو الصحفي الإيطالي إيمانويللي جيوليانيللي الذي يتابعه جمهور أرسنال باستمرار لاهتمامه برغبة النادي في التعاقد مع بنزيمة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد زعمت أن مدرب المدفعجية أرسين فينجر على استعداد لدفع مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.