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بالفيديو - التعثر الأول .. يونايتد يفشل في فك طلاسم نيوكاسل

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بالفيديو - التعثر الأول .. يونايتد يفشل في فك طلاسم نيوكاسل بالفيديو - التعثر الأول .. يونايتد يفشل في فك طلاسم نيوكاسل

فشلت كل محاولات مانشستر يونايتد في فك طلاسم دفاعات نيوكاسل ليحكم التعادل السلبي نتيجة المباراة.

نيوكاسل حل ضيفا على مانشستر يونايتد في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وفشل أي فريق في تسجيل أي هدف لتنتهي المباراة 0-0.

وظهر أسم باستيان شفاينشتايجر لأول مرة مع يونايتد كأساسي بعدما حل مكان مايكل كاريك في التشكيل.

بينما حافظ سيرخيو راميرو على مركزه في حراسة المرمى مع تواجد واين روني وعدنان وممفيس ديباي ثلاثي هجومي.

الشوط الأول لم يشهد أي فرص تذكر باستثناء محاولة لروني أوقفها حكم المباراة بداعي التسلل.

إلى جانب رأسية خطيرة من مهاجم نيوكاسل أليكساندر ميتروفيتش ولكن عارضة يونايتد قالت لا. (شاهد اللقطة)

في الشوط الثاني الحال أختلف وبدأت الخطورة تظهر على مرمى الفريقين.

وأخطر تلك الفرص جاءت عن طريق خافير هيرنانديز تشيتشاريتو الذي شارك بدلا من عدنان.

تشيتشاريتو توغل وانفرد بمرمى نيوكاسل ولكن تيم كرول تألق وحمى مرماه من هدف محقق. (شاهد اللقطة)

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة كاد كريس سمولينج مدافع يونايتد من تسجيل هدف الفوز لفريقه إلا أن رأسيته خرجت من داخل المرمى بفضل مدافع نيوكاسل.

هجمة ارتدت وكادت تهز شباك يونايتد ولكن مرت بلا أهداف في النهاية. (شاهد اللقطة)

ليفشل يونايتد في تحقيق ثالث انتصار على التوالي ويصل إلى النقطة السابعة. بينما حقق نيوكاسل نقطته الثانية من ثلاث مباريات.

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فيديو اليوم السابع

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