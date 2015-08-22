يسرا ومنه شلبي في حفل زفاف كاملة أبو ذكرى

بحضور صديقاتها من الوسط الفني وخارجه، احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكرى بزفافها إلى رجل الأعمال أحمد عفت.

حضر الزفاف كلّ من منة شلبي ويسرا وناهد السباعي وإلهام شاهين ونيللي كريم وليلى علوي وهالة صدقي والمنتج مدحت العدل والمخرج يسري نصر الله.

وكان آخر أعمال كاملة أبو ذكرى مسلسل "سجن النساء" مع نيللي كريم. وفي المجال السينمائي، تستعدّ قريباً لاستئناف تصوير فيلم "يوم للستات"، الذي تقوم ببطولته وتنتجه إلهام شاهين.

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