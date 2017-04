أوّل عقد تسجيلات وقعته فرقة The Beatles للبيع في مزاد علني

توقعت شركة Heritage للمزادات أن يجلب أول عقد تسجيلات، وقعته فرقة The Beatles في أيامها الأولى في هامبورغ بألمانيا، نحو 150 ألف دولار عند طرحه في مزاد علني في نيويورك، الشهر المقبل.

وذكر موقع "العربية" أنّ العقد مكتوب باللغة الألمانية، ووقّعه عام 1961 كلّ من Paul McCartney و John Lennon و George Harrison وعازف الجيتار Pete Best، وهو جزء من مجموعة تذكارية للـ Beatles، تضمّ 300 قطعة، جمعها منتج التسجيلات الألماني الراحل Uwe Blaschke.

ووصف مدير شركة هريتدج للمزادات Dean Harmeyer العقد بأنه أهمّ وثيقة للـ Beatles من الناحية التاريخية، تُطرح في مزاد.

وتضمّ مجموعة Blaschke صوراً ووثائق وأوتوجرافات تعود إلى الفترة التي قضتها الفرقة القادمة من مدينة ليفربول البريطانية في ألمانيا، في بداية الستينيات، قبل أن تنطلق وتغزو العالم.

ومن بين المجموعة المطروحة للبيع في المزاد نسخة موقعة من أول أغنية حققت نجاحاً كبيراً للفرقة، وهي أغنية Love Me Do ، والمتوقع أن تجلب عشرة آلاف دولار، وصورة فوتوغرافية التقطت عام 1960 في هامبورغ لـ George Harrison، الذي كان يبلغ وقتها 17 عاماً، وهو يستعرض أول سترة جلدية يقتنيها، ومن المتوقع أن تباع بثلاثة آلاف دولار.



