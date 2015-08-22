نقابة الممثلين: وفاة أبو عوف شائعة وإيمي تتبرع له بالدم

أكد نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات خاصّة لسيدتي نت أن الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف مستقرة وفي تحسّن مستمر، مشدداً على أنه أجرى عملية قلب مفتوح، ومن المقرّر أن يغادر المستشفى في منتصف الأسبوع المقبل ليواصل الراحة والعلاج في منزله.

وقد أعرب نقيب الممثلين عن حزنه لإطلاق شائعة وفاة عزت، مشيراً إلى أن شائعات الوفاة أصبحت زائدة عن الحدّ، على الرغم من أنها من أكثر الشائعات التي لا بدّ فيها من الدقة.

على الجانب الآخر، قامت الممثلة إيمي صباح أمس بالتوجه إلى المستشفى الجوي للتبرّع بالدم لعزت أبو عوف. وطمأنت إيمي جمهور الفنان القدير عبر سيدتي نت قائلة إن الدكتور عزت بخير، والحمد لله نجحت عملية القلب التي أجراها.

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