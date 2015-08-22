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فانيسا هادجنز تعلن إصابة والدها بمرض السرطان

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السبت 22-08-2015 15:26

على الرغم من قلة إطلالات النجمة العالمية Vanessa Hudgens، فإن مشاركتها في حفل توزيع جوائز 2015 Industry Dance Awards لم تكن عادية، في هذا العام، بل أثارت ضجّة كبيرة بإعلانها إصابة والدها بمرض السرطان.
Hudgens البالغة من العمر 26 عاماً، التي عرفت في بداياتها بفيلم ديزني الشهير High School Musical، تسلّمت جائزة Breakthrough Performer award أثناء الاحتفال الذي انطلق مساء الأربعاء في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، كما ألقت كلمة مختصرة شكرت فيها كلّ من دعمها ووقف إلى جانبها منذ بداية مسيرتها حتى اليوم.

وكشفت Vanessa عن أنّ ريع الحفل سيعود إلى الراقصين والراقصات الذين تحدّوا مرض السرطان.

وبعد تلقيها الجائزة، أهدتها Hudgens إلى روح Lori، والدة حبيبها، وإلى والدها، وقالت: "السنة الماضية Austin خسر والدته بسبب السرطان، ووالدي أصيب بالسرطان، وهو من الدرجة الرابعة". وأضافت: "سأقول لكم، أكره السرطان، أكرهه مع كلّ خلية من كياني".

يُشار إلى أنّ الممثل الأمريكي Austin Butler، حبيب Vanessa Hudgens منذ 4 سنوات، فقد والدته العام الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

 

 

 

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