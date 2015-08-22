إنريكي إغلاسياس يشعل ليل إهدن.. والجمهور يتخطى الأربعة آلاف

ليلة الخميس لم تكن ليلة عادية في مهرجان "إهدنيات"، بعد أن أعطاها النجم العالمي Enrique Iglesias نكهة خاصّة ومميّزة، عبّر عنها الجمهور الغفير الذي غنّى ورقص حتى ساعات الصباح الأولى.

Iglesias الذي انتظره اللبنانيون طويلاً، أطلّ من فوق مسرح إهدن، حيث كان بانتظاره أكثر من أربعة آلاف شخص، حضروا من مختلف المناطق اللبنانية، فضلاً عن المغتربين الذين جاؤوا خصيصاً للقاء هذا النجم العالمي.

استهل Enrique ليلته بأغنية"Freak" ، بمشاركة جمهوره، قبل أن يقدّم أغنية "heartbeat" على وقع قلوب الحاضرين الذين ارتفعت أيديهم في الهواء باتجاه النجم شغفاً، ثمّ قدّم أغنية "Bailamos" التي أشعلت الأجواء إلى أبعد الحدود.

ومن الأغنيات التي غنّاها: Escape و Tonight I'm loving you و Hero وغيرها الكثير...

وفي الأثناء، حرص Enrique Iglesias على التقاط صور الـSelfie مع الحاضرين، كما عبّر عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهوره اللبناني الذي يكنّ له كلّ الحبّ.