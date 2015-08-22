ضبط عصابة تسرق المقتنيات الثمينة في الفجيرة

قبض رجال المباحث والتحريات بإدارة شرطة دبا الفجيرة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، على عصابة متخصصة بسرقة المصوغات الذهبية والمقتنيات الثمينة من المنازل.

وبناءً على معلومات أولية؛ شكلت القيادة فريق عمل من شرطة دبا لغرض ضبط المتهمين المتورطين والذين لهم صلة بملابسات القضية. وبعد القيام بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن المتهمين توصل فريق العمل إلى دلالات واضحة تثبت تورط كل من: (ر،ع، ر) و(م، ع، س) من الجنسية الخليجية، والمتهمة (م،س) والأخرى (و،أ) من الجنسية العربية، وذلك بعد مراقبة المتهمين وتتبعهم.

وصرح العقيد حميد محمد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية أن المتهمين من أصحاب السوابق الإجرامية ويمتلكون خبرة في كيفية التمكن من كسر الخزائن الحديدية في المنازل.