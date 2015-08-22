موبايلات موظفي شرطة دبي تسجل الحضور والانصراف

أعلنت شرطة دبي بدء العمل بتطبيق ذكي جديد، يسجل حضور وانصراف موظفيها باستخدام هواتفهم النقالة من دون الحاجة إلى التوقيع في مقر العمل، وذلك في ابتكار جديد أنجزته في إطار الخدمات الذكية الخاصة بموظفيها، عملاً بتوجيهات اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وتماشياً مع مبادرة الحكومة الذكية، وفي إطار التسهيل على الموظفين وتحقيق السعادة لهم.

يأتي تطبيق نظام الحضور والانصراف الذكي في إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للخدمات الذكية، وبالتعاون مع الإدارات العامة الرئيسة في شرطة دبي، لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها لمنتسبي الشرطة إلى خدمات ذكية وبنسخة مطورة متوفرة على الهواتف الذكية.

ابتكار وتطوير

> وبدأ العمل في فكرة التطبيق بإشراف العميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك في ظل سعي القيادة العامة لشرطة دبي للابتكار والتطوير لإسعاد الموظفين وتسخير كل السبل التقنية في تسهيل الإجراءات الإدارية للحضور والانصراف بطريقة ذكية.

ويسهل التطبيق الذي تم توفيره على الهواتف الذكية لموظفي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين تسجيل حضورهم وانصرافهم من العمل بسهولة ويسر شديدين، ويعتبر التطبيق الجديد إضافة نوعية إلى رصيد إنجازات شرطة دبي في مجال التطبيقات الذكية.

وسيلة راقية

> وأشار العقيد مهندس دكتور أحمد بن صبيح مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بالنيابة، إلى أن نظام الحضور الذكي المثبت على الهواتف، يعد وسيلة راقية لتسجيل حضور ضباط وأفراد شرطة دبي من دون الحاجة إلى التوقيع بأنفسهم، إذ يرصد ساعة دخولهم مكان عملهم بطريقة ذكية، ويحدد عدد ساعات الحضور، والأماكن التي تحركوا إليها، وفي حالة توجههم إلى مهام خارجية يوضح ذلك.

يذكر أن الإدارة العامة للخدمات الذكية تتولى تطوير واستحداث نظم ذكية، يتم تطبيقها عبر الهواتف الذكية منها ما تم تطبيقه بالفعل، ومنها ما هو في طور التجربة، وسيعلن عنه في وقت قريب ومن خلال المشاركة في معرض جيتكس 2015 خلال الفترة من 18 – 22 أكتوبر 2015، الذي يمكن للزائر متابعته من خلال منصة شرطة دبي.



> أكد الرائد راشد الهاشمي مدير المشروع، أن التطبيق يعمل على منصتي «أي أو أس» لأجهزة أي فون، و«آندرويد»، ويعتمد على الموقع الجغرافي للموظف، وفي حال دخوله إلى العمل يتم تسجيل الحضور فوراً، واحتساب سا عات العمل، وعند الخروج يتم تسجيل الخروج بطريقة تلقائية في أنظمة آندرويد و«أي أو اس»، كما يعمل التطبيق عبر إرسال إشعارات تحفيزية للموظف في حال حضوره لمقر العمل باكراً أو انصرافه متأخراً لتنفيذ الأعمال.