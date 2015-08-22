مصادر: القيادة الفلسطينية تسعى لتغيير فى لجنتها التنفيذية

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعلى هيئة فى القيادة الفلسطينية، مساء السبت اجتماعا لبحث تحديد موعد لاجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى الذى لم ينعقد منذ حوالى عشرين عاما كما قال مسئولون فلسطينيون لوكالة فرانس برس.

ويرى بعض المسئولين أن هدف الدعوة لاجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى احداث تغييرات فى عضوية اللجنة التنفيذية.

وقال عضو اللجنة واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس أن اللجنة تعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تحديد موعد اجتماع استثنائى للمجلس الوطنى، قد يكون خلال الشهر المقبل.

وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف الاعلى للنظام السياسى الفلسطينى، والتى يتم انتخابها من قبل المجلس الوطنى الذى يمثل الفلسطينيين فى كافة اماكن وجودهم.

ولم يجتمع المجلس الوطنى الفلسطينى رسميا منذ العام 1996، غير انه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الامريكى الاسبق بيل كلينتون حينما زار غزة فى العام 1998.

وقال ابو يوسف" اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم هو اجتماع عادى لكنه سيبحث موضوع الدعوة إلى اجتماع استثنائى للمجلس الوطني".

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتى حماس والجهاد الاسلامى، وهى بمثابة القيادة السياسية المخولة باتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بالوضع السياسى، والصراع الفلسطيني- الاسرائيلى.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة اتخذ قرارا بتعليق منصب امين سر اللجنة التنفيذية الذى يشغله السياسى ياسر عبد ربه، واوكل المهمة إلى المفاوض صائب عريقات.

وجاء ذلك فى خضم تقارير اعلامية ملأت وسائل التواصل الاجتماعى عن نية الرئيس عباس بالاستقالة من منصبه، هو واعضاء من اللجنة التنفيذية، وهو ما نفاه مسؤولون مقربون من الرئيس عباس.

واعتبر سياسيون خطوة عباس بدعوة اللجنة التنفيذية للانعقاد وتحديد موعد لجلسة للمجلس الوطنى، بمثابة رغبة فى اعادة صياغة عضوية اللجنة التنفيذية من جديد.

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