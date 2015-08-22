السفارة الأمريكية فى اسرائيل تحذر من السفر إلى الجولان والجليل الأعلى

حذرت سفارة الولايات المتحدة فى تل ابيب المواطنين الامريكيين فى اسرائيل من السفر إلى الجانب الاسرائيلى من مرتفعات الجولان او منطقة الجليل الاعلى شمال الدولة العبرية، حسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية اليوم السبت.

وجاء التحذير عقب هجمات صاروخية من سورية استهدفت عدة مناطق فى الجانب الاسرائيلى من مرتفعات الجولان والجليل الاعلى فى الاسبوع الماضى.

يذكر أن اسرائيل اتهمت ايران وحركة الجهاد الاسلامى الفلسطينية بالوقوف وراء الهجمات وشن سلاح الطيران الاسرائيلى هجمات امس استهدفت خلية تابعة للحركة ما اسفر عن مقتل ما بين اربعة إلى خمسة من عناصرها.

ونفت حركة الجهاد ضلوعها فى اطلاق الصواريخ من الجانب السورى من الجولان.

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