أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السفارة الأمريكية فى اسرائيل تحذر من السفر إلى الجولان والجليل الأعلى

Google+ Print
السفارة الأمريكية فى اسرائيل تحذر من السفر إلى الجولان والجليل الأعلى السفارة الأمريكية فى اسرائيل تحذر من السفر إلى الجولان والجليل الأعلى
حذرت سفارة الولايات المتحدة فى تل ابيب المواطنين الامريكيين فى اسرائيل من السفر إلى الجانب الاسرائيلى من مرتفعات الجولان او منطقة الجليل الاعلى شمال الدولة العبرية، حسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية اليوم السبت.

وجاء التحذير عقب هجمات صاروخية من سورية استهدفت عدة مناطق فى الجانب الاسرائيلى من مرتفعات الجولان والجليل الاعلى فى الاسبوع الماضى.

يذكر أن اسرائيل اتهمت ايران وحركة الجهاد الاسلامى الفلسطينية بالوقوف وراء الهجمات وشن سلاح الطيران الاسرائيلى هجمات امس استهدفت خلية تابعة للحركة ما اسفر عن مقتل ما بين اربعة إلى خمسة من عناصرها.

ونفت حركة الجهاد ضلوعها فى اطلاق الصواريخ من الجانب السورى من الجولان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365