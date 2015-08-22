حماس:شهيدان و4 عمليات للمقاومة بالضفة خلال الأسبوع الماضى

أفاد تقرير صادر عن حركة حماس الفلسطينية أن الأسبوع الماضى شهد تصاعدا ملحوظا فى مشهد الحراك المقاوم المتواصل ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى تنفيذ أربع عمليات للمقاومة، ثلاث منها بالطعن، وأخرى بإطلاق النار، استشهد على إثرها الشابان محمد أبو عمشة ورفيق التاج برصاص الاحتلال، فيما أصيب 23 مستوطنا بينهم 13 جنديا.

وفيما يتعلق بالمواجهات على نقاط التماس مع جنود الاحتلال، فقد اندلعت مواجهات فى 76 نقطة مواجهة، أصيب خلالها العديد من الشبان الفلسطينيين بقنابل الغاز والرصاص المطاطى.

وأشار التقرير إلى أن يوم أمس الجمعة شهد اندلاع مواجهات فى عشر نقاط اثنتان منها فى مدينة القدس، وواحدة فى ضواحيها، وخمس فى رام الله، وواحدة فى الخليل، وواحدة فى قلقيلية.

وأوضح أن الشاب محمد أبو عمشة من كفر راعى فى جنين استشهد الاثنين الماضى فى محاولة طعن على حاجز زعترة بنابلس شمال الضفة، كما تم فى اليوم نفسه إحصاء ست نقاط مواجهة اثنتان منها فى مدينة القدس، واثنتان فى ضواحيها، وواحدة فى الخليل، وواحدة فى نابلس.

وأضاف أن يوم السبت الماضى شهد عمليتى طعن، استشهد على إثرها الشاب رفيق التاج منفذ عملية الطعن فى قرية بيتا قرب نابلس، فيما أصيب واعتقل الشاب محمد جمهور منفذ عملية الطعن عند مستوطنة بيت حورون قرب رام الله.

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