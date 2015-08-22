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انفجارات أمام مبنى للمخابرات اليمنية فى عدن دون خسائر بشرية

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انفجارات أمام مبنى للمخابرات اليمنية فى عدن دون خسائر بشرية انفجارات أمام مبنى للمخابرات اليمنية فى عدن دون خسائر بشرية
قال مسئول محلى أن عدة قنابل انفجرت أمام مبنى تستخدمه المخابرات فى مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن اليوم السبت مما أسفر عن نشوب حرائق لكن دون خسائر بشرية.

كان أربعة أشخاص قتلوا فى تفجير مكتب محافظ عدن يوم الخميس.

وتتركز المعارك فى عدن بين جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادى الموجود فى الرياض.

وانتزع مقاتلون موالون لهادى السيطرة على عدن من الحوثيين وحلفائهم وهم قوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح فى يوليو تموز بعد اشتباكات فى الشوارع وغارات جوية يشنها تحالف تقوده على الحوثيين منذ شهور.

وقال المسئول أن مكاتب المخابرات تقع قرب المكاتب الإدارية لميناء عدن ومبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أن عبوات ناسفة زرعت على السور المحيط بالمبنى الذى لحقت به أضرار شديدة بسبب الانفجارات ولم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هوية المفجرين.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها حتى الآن
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