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الدنمارك تسحب طائراتها بالعراق لفترة وجيزة

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الدنمارك تسحب طائراتها بالعراق لفترة وجيزة الدنمارك تسحب طائراتها بالعراق لفترة وجيزة
قال وزير الخارجية الدنماركية كريستيان ينسن اليوم السبت أن دولته الاسكندنافية ستسحب لفترة وجيزة طائراتها المتمركزة فى الكويت والتى تشارك فى الغارات الجوية ضد تنظيم داعش، لكى تجرى أعمال صيانة وتخفف الضغوط عن طواقمها.

وتوقع ينسن أن تعود أربع مقاتلات من طراز إف 16 وثلاث طائرات أخرى- احتياطي- إلى العمل عام 2016 ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المقاتلات ستعود إلى الدنمارك أم لا.

الشهر الماضى، حذرت إدارة صيانة الطائرات الدنماركية من تمديد مهمتها ضمن "عملية العزيمة الصلبة"، مشيرة إلى أن أفراد الطواقم يعانون ضغوطا، فضلا عن ظهور مشكلات فنية فى بعض الطائرات.

انضمت الدنمارك إلى المهمة فى أكتوبر من عام 2014، وشاركت طائراتها فى أكثر من 470 مهمة، وفقا للقيادة العليا للقوات المسلحة.
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