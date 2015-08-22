أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 50 سورياً فى قصف لقوات النظام على ريف دمشق

Google+ Print
مقتل 50 سورياً فى قصف لقوات النظام على ريف دمشق مقتل 50 سورياً فى قصف لقوات النظام على ريف دمشق
أعلن المرصد السورى مقتل 50 مدنيا على الأقل فى قصف وغارات للقوات الحكومية السورية على دوما بريف دمشق، وذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وبالأمس، أصدرت الهيئة الشرعية العامة فى الغوطة الشرقية فتوى شرعية تلغى عبرها "صلاة الجمعة" بمدينة الغوطة الشرقية، نظرا للحملة العسكرية الشرسة التى تشنها قوات النظام على مدن وبلدات الغوطة منذ قرابة عشرة أيام.

وتتعرض مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية لحملة قصف جوى ومدفعى هى الأعنف من قبل قوات النظام، وكان قد راح فى المجزرة الأخيرة التى ارتكبها طيران النظام، قرابة 120 مدنيا، وأكثر من 500 جريح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365