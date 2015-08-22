مقتل 50 سورياً فى قصف لقوات النظام على ريف دمشق

أعلن المرصد السورى مقتل 50 مدنيا على الأقل فى قصف وغارات للقوات الحكومية السورية على دوما بريف دمشق، وذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وبالأمس، أصدرت الهيئة الشرعية العامة فى الغوطة الشرقية فتوى شرعية تلغى عبرها "صلاة الجمعة" بمدينة الغوطة الشرقية، نظرا للحملة العسكرية الشرسة التى تشنها قوات النظام على مدن وبلدات الغوطة منذ قرابة عشرة أيام.

وتتعرض مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية لحملة قصف جوى ومدفعى هى الأعنف من قبل قوات النظام، وكان قد راح فى المجزرة الأخيرة التى ارتكبها طيران النظام، قرابة 120 مدنيا، وأكثر من 500 جريح.