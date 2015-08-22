الإبر الصينية تقلل ارتفاع ضغط الدم وتخفف خطر السكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الوخز بالإبر يمكن أن يفيد المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويخفف من خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى أجريت فى جامعة كاليفورنيا فى إيرفين (UCI)، أن هذه الدراسة هى التأكيد العلمى الأول على أن التقنية الطبية الصينية القديمة التى تعتمد على الوخز بالإبر مفيدة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الوخز بالإبر الكهربائى يمكن أن يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى 6 أسابيع فى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الوخز الكهربائى هو شكل من أشكال الوخز بالإبر الذى يتضمن النبضات الكهربائية منخفضة الحدة عن طريق وضعها فى نقاط محددة على الجسم.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة، أن النتائج تشير إلى أنه مع الاستخدام المنتظم للوخز بالإبر الكهربائية يمكن أن تساعد الناس على إدارة ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية على المدى الطويل.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.