سقوط بلغارى لتزويره بطاقات الائتمان للاستيلاء على أموال البنوك المصرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على بلغارى يقوم بتزوير بطاقات الدفع الإلكترونى بغرض الاستيلاء على أموال البنوك المصرية.

جاء ذلك فى إطار الدور الوقائى الذى تقوم به الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للحفاظ على الاقتصاد القومى للبلاد والتصدى لكل صور الجرائم الإلكترونية والحد من الاستيلاء على أموال البنوك العاملة بالبلاد.

بداية الواقعة بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة تفيد انتشار عمليات سحب نقدى تمت على ماكينات الصراف الآلى بالبلاد وبدولتى بلغاريا والدومينيكان باستخدام بطاقات مزورة على أسماء أصحاب البطاقات الأصلية.

وبعرض تلك المعلومات على اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

>أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة للوقوف على أبعاد ذلك النشاط الإجرامى والقائمين عليه.

وتوصلت تحرياته إلى قيام بعض الأجانب المقيمين بالبلاد باستخدام أسلوب إجرامى مبتكر فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الوطنية والأجنبية من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات (الاسكيمر) ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمناطق (مدينة نصر – مصر الجديدة – الزمالك – المهندسين) الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك المصرية وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى واستخدامها في سحب أموال من حسابات العملاء المجنى عليهم تجاوزت المليون جنيه.

وبتكثيف التحريات الميدانية ورصد ومراقبة ماكينات الصراف الآلى، تمكن المقدم أحمد عبد البديع المفتش بالإدارة من ضبط البلغارى ميلكو بافلوف تونوف أثناء قيامه بتثبيت جهاز ناسخ وكاميرا بماكينة صراف آلى بمنطقة المهندسين.

وبتطوير مناقشته وتفتيشه بمعرفة المقدم مصطفى خضر ضُبط بحوزته أدوات التزوير وهى عبارة عن جهاز نسخ بيانات حديث (أسكيمر) – قطعة بلاستيكية لإخفاء كاميرا دقيقة ومبالغ مالية من العملات المختلفة (دولار – يورو – ليفل بلغارى).

وبتفتيش محل سكنه تم ضبط 103 بطاقات دفع إلكترونى مزورة وحدة تكويد بيانات على الشرائط الممغنطة للبطاقات و4 كاميرات دقيقة للغاية لسرقة بيانات الرقم السرى – و4 أجهزة نسخ – أدوات التقليد "جهاز مالتى ميتر – مكواة لحام - بكرة معدنية للحام – شاحن بطاريات ورقائق – كروت ذاكرة – و9 شرائح معدنية مستطيلة لإخفاء الرقائق والكاميرات والبطاريات ومبلغ 28 ألف جنيه من متحصلات نشاطه – جهاز حاسب آلى نقال يحوى كمية كبيرة من بيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها.

بالإضافة إلى ضبط مقاطع فيديو لعملاء البنوك تم التقاطها بواسطة أجهزة النسخ المثبتة بمعرفته والعديد من برامج الكمبيوتر المستخدمة فى تكويد وتزوير البطاقات وبرامج القرصنة والتخفى".

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأرسل إلى النيابة للتحقيق.