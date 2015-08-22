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ضبط هارب من جناية مخدرات خلال تواجده بمباحث مرور البحيرة

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ضبط هارب من جناية مخدرات خلال تواجده بمباحث مرور البحيرة ضبط هارب من جناية مخدرات خلال تواجده بمباحث مرور البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل

تمكن المقدم أمير السعدنى رئيس مباحث مرور البحيرة، من ضبط "م . أ .م" ومقيم دائرة قسم دمنهور والمحكوم عليه فى القضية رقم 1472 جنايات مركز دمنهور مخدرات، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه حال تواجده بمرور دمنهور.
>كما تمكن رجال مباحث المرور بإشراف اللواء هانى خير، مدير مرور البحيرة من ضبط 1254 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

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