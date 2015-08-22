النيابة تخلى سبيل متهمين بتصوير منشآت حيوية فى ميدان التحرير

أمر أحمد الموجى، وكيل نيابة قصر النيل، بإخلاء سبيل شخصين بضمان محل إقامتهما من قسم الشرطة؛ بعد اتهامهما بتصوير منشآت حيوية فى ميدان التحرير.

كانت قوة من قسم قصر النيل تمكنت من ضبط عجوز "ملتحى" وشاب فى العقد الرابع من العمر، أثناء تصويرهما منشآت حيوية بميدان التحرير والاشتباه فى كونهما من الإخوان، وحررت لهما المحضر اللازم .

بمواجهة النيابة للمتهمين أنكرا أى صلة لهما بالجماعة الإرهابية، وأكدا أنهما صورا بعض المنشآت للإعجاب بها، فأمرت النيابة باحتجازهما على ذمة تحريات الأمن الوطنى التى أكدت عدم علاقتهما بالعناصر الإرهابية، فأخلت سبيلهما بضمان محل إقامتهما .

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