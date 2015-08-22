المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه لعاطل حاز 61 جرام هيروين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أمجد إمام وعضوية المستشاريين وديع حنا ناشد وأحمد يسرى، عاطل، بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين.

بداية الواقعة بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة تتهم "حسن.ع"مقيم بكفر طهرمس فى الهرم بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة الهيروين فتم إعداد خطة وتنكر أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدارت مع المصدر السرى وتوجه إلى المتهم، وطلب شراء تذكرة هيروين، فأخرجها المتهم من داخل دراجة نارية يستقلها، وقال له إن ثمنها 100 جنيه وبعدما تاكد الضابط من وجود الهيروين كشف عن هويته للمتهم وفتش الدراجة البخارية فعثر على 50 لفافة من الهيروين و200 جنيه.

وأكدت معامل الكيماويات بالطب الشرعى عن أن الحرز عبارة عن مسحوق مادة الهيروين المخدرة ويزن 61 جراما ونصف.

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