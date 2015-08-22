بالصور ..ضبط 25 سيارة برخص مزورة فى الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من ضبط 25 سيارة بلوحات مزورة تنوعت بين السرفيس والأجرة فى ميدان الجيزة وموقف السيارات التى تنقل الركاب إلى البدرشين والعياط والحوامدية وأبو النمرس والطالبية.

قاد الحملة العقيد على فهمى والمقدمان أيمن عبد القادر ومحمد حسن والنقيب عاطف محمود ضباط الإدارة، وحرت أيضا 13 مخالفة سير بدون لوحات و7 دراجات بخارية و10 مخالفات انتظار خاطئ، وتواصل الإدارة حملاتها تنفيذا لتعليمات اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة.

>



>