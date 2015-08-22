النيابة تأمر بالتحرى عن هاتف المتهم بتهديد الإعلامية منى العراقى

أمر طارق بهجت مدير نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار طارق ابو زايد المحامى العام الاول للنيابات جنوب القاهرة، اليوم أجهزة الاتصالات بالتحرى حول رقم الهاتف الذى يهدد الإعلامية منى العراقى بالقتل.

كانت مقدمة برنامج المستخبى، تقدمت ببلاغ إلى المستشار تامر العرابى رئيس نيابة مصر القديمة، اتهمت فيه شخصا من منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية، بانه يهددها بالقتل، عن طريق الرسائل الهاتفية.

وأشارت الإعلامية أمام النيابة إلى أنها سبق لها التصوير فى منطقة السحر والجمال، وكشفت سلبيات المنطقة التى تتميز بكثرة بيع المواد المخدرة.