وكيل معهد القلب: 30 مليون مصرى مصابون بمرض ضغط الدم

أكد الدكتور جمال شعبان وكيل معهد القلب القومى أن عدد المصابين بضغط الدم فى مصر يبلغ 30 مليون مصرى، مضيفا أن هذا المرض هو المميت الساكت، مضيفا أن الكثير من الشباب لا يهتم بقياس الضغط فى سن مبكر.

وقال فى كلمته أمام الملتقى الإفريقى الطبى الأول لصحة المرأة، إن مقياس الضغط المثالى هو 120 على 70، مضيفا أن عظمة الله أنه جعل عضلة القلب فى عمل مستمر ولا تتوقف نهائيا.

وأضاف أن احتياجات الجسم يوميا من الملح 6 جرامات فقط ، إلا أن الكثير من المصريين لا يهتمون بذلك الحجم ويأكلون الكثير من الأملاح، وهو عامل أساسى فى الإصابة بأمراض الضغط، بالإضافة لارتفاع معدلات السمنة.

وطالب وكيل معهد القلب القومى بضرورة الاهتمام بقياس الضغط بشكل مستمر، بالإضافة للسكر ونسبة الكولسترول والدهون الثلاثية.