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بدء نقل معدات الحفر من قناة السويس الجديدة لـ منطقة شرق بورسعيد

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بدء نقل معدات الحفر من قناة السويس الجديدة لـ منطقة شرق بورسعيد بدء نقل معدات الحفر من قناة السويس الجديدة لـ منطقة شرق بورسعيد
أكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" أنه بدأ نقل معدات التحالف الهولندى الإماراتى، والتى شاركت فى حفر قناة السويس الجديدة إلى منطقة شرق بورسعيد، تمهيدا للبدء فى حفر القناة الجانبية التى يصل عمقها 22 مترا بما يعادل 60 قدما للغاطس.

وقال المصدر إن عمل القناة الموازية بطول 14 كيلومترا بعرض البحر خاصة بميناء شرق التفريعة حتى يتسنى خروج ودخول السفن بعيدا عن قوافل الجنوب والشمال، والتى من شأنها المساهمة فى تسهيل حركة الملاحة التجارية والعالمية بميناء شرق بورسعيد.
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