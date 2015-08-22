بالصور.. مصرى يدخل "جينيس" محققا رقما قياسيا بلمس كرة فى الهواء 4010 لمسات

حقق لاعب كرة قدم مصرى رقما قياسيا فى لمس الكرة فى الهواء 4010 لمسات محتفظا بكرة أخرى فوق رأسه لمدة ساعة كاملة ليسجل اسمه فى موسوعة للأرقام القياسية "جينيس".

سجل عبد المنعم صبرى الشهير بـ"سانتوس" اسمه فى الموسوعة بعدما أدى استعراضه أمام لجنة من "جينيس" بنادى القطامية بالقاهرة فى 10 أغسطس الجارى، ليسجل رقما فى فئة جديدة من التلاعب والاحتفاظ بكرتين فى الوقت ذاته.

ويقول "سانتوس"، "أتمنى أن أعود وأكسر رقمى وأسجل رقما جديدا بكرتين أيضا".

"اليوم السابع" التقى بسانتوس فى ملعب فرعى لتدريب النادى الإسماعيلى بالإسماعيلية ليؤدى الحركات التى حقق من خلالها الرقم القياسى ويتحدث عن إنجازه كثالث لاعب من مدينة الإسماعيلية يحقق رقما فى "جينيس" بعد السباح سيد الباروكى، والغطاس ولاء حافظ.

ويضيف "سانتوس": كان أمامى فرصة لمحاولة كسر رقم مسجل بلمس كرة واحدة لأكثر من 8 آلاف لمسة ولكنى فضلت تسجيل رقما جديدا بتحدى أكبر، وكان على تخطى 4000 لمسة بكرتين وحققت 4010.

وقال "فقدت السيطرة على الكرة بعد ساعة بعدما دخلت نقطة عرق فى عينى ولم استطع الرؤية، ومازلت أؤنب نفسى لأنى لم أزيد عن 10 لمسات فوق 4000 وكان بإمكانى أن أزيد ولكن يكفينى أننى حققت رقما واستعد لكسره من جديد.

سانتوس كان لاعبا بفرق الناشئين بالنادى الإسماعيلى ولكنه ترك لعب الكرة بسبب دراسته فى الثانوية العامة ثم اتجه إلى لعب الكرة بالأسلوب الحر والشكل الاستعراضى، ويتذكر أنه كان أحد الناشئين الذين كان قطاع الناشئين بالإسماعيلى يستعين بهم لاستعراض مهاراتهم بين شوطى مباريات الدراويش أمام جمهور المباريات.

وقال سانتوس إنه يتدرب بمتوسط 3 ساعات يوميا ويقلل وقت تدريبه إذا كان مرهقا ولا يحتاج إلى تمارين إحماء ويكتفى باللعب بالكرة.

ويطمح إلى أن يستمر فى اللعب بالأسلوب الحر حتى يصل على عامه الثلاثين على الأقل لأنه يعترف بأن المستوى البدنى والفنى للاعب يقل فى هذا العمر، وهو ما سيؤثر عليه فيما يعتبره وسيلة لكسب العيش.

ويقول سانتوس إنه يشارك فى حفلات استعراضية ويحصل على مقابل مادى منها كلاعب استعراضى محترف.



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