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التعليم: قرار وزارى بتعيين 24 ألف معلم ضمن مسابقة الـ30 ألف خلال ساعة

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التعليم: قرار وزارى بتعيين 24 ألف معلم ضمن مسابقة الـ30 ألف خلال ساعة التعليم: قرار وزارى بتعيين 24 ألف معلم ضمن مسابقة الـ30 ألف خلال ساعة
قال اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم، إن الشئون القانونية انتهت من القرار الوزارى الخاص بمسابقة الـ30 ألف معلم، موضحا أن الوزير سيصدق عليه خلال ساعة على أقصى تقدير.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القرار الوزارى يشمل قرابة الـ24.500 منهم، على أن يتم وضع آلية لاستكمال العدد المتبقى من الـ30 ألفا لتعيينهم قبل بدء العام الدراسى، مشيرا إلى أنه سيتم تسكينهم من قائمة الاحتياطى الموجودة لدى مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة.

وأوضح حسام أبو المجد أن عدد الذين استفادوا من تقليل الاغتراب والذين كانوا مسكنين خارج محافظاتهم وصل قرابة الـ1700 معلم من واقع 6 آلاف تقدموا بطلب الاغتراب.
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