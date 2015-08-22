الداخلية: الإخوان وراء تحريض أمناء وأفراد الشرطة على غلق 6 مراكز بالشرقية

أفاد مصدر بوزارة الداخلية بأن جماعة الإخوان وراء تحريض عدد من أمناء وأفراد الشرطة على التظاهر وغلق 6 مراكز شرطة بالشرقية، مضيفاً أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية ضد الأفراد والمحرضين لهم، وأنها لن تسمح لأحد بغلق المواقع الشرطية وتعطيل مصالح المواطنين.

وكان قد أغلق أفراد شرطة بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم السبت، أبواب مركز شرطة منيا القمح وقسمى أول وثانى الزقازيق وشرطة النجدة ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات، فيما نظم العديد منهم وقفة احتجاجيه داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

كما طالبوا بإصدار كتاب دورى للجهات بذلك وعدم نقل أو إيقاف أى فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109، أسوة بأفراد الشرطة، ورفع بدل غذاء 20 جنيها يوميا للأفراد والمدنيين والخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع وأسرهم فى جميع الحالات المرضية بدون وساطة وإنشاء صناديق خاصة للأفراد والمدنيين والخفراء متعددة أسوة بالضباط وإنشاء إدارة تأمين ومعاشات.

- بالصور.. أفراد الشرطة بالشرقية يصعدون.. غلق 7 مراكز وأقسام.. وإضراب عن العمل بديوان مديرية الأمن.. والأمناء يرفضون فض الاحتجاج لحين الاستجابة لمطالبهم.. ومدير الأمن يتفاوض معهم ويرفع مطالبهم للوزير

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