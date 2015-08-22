الجارديان: اضطرابات الشرق الأوسط تغير مستويات تلوث البيئة فى مصر وسوريا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن بحث علمى نشر بمجلة Science Advances، إن الاضطرابات السياسية والصراعات التى يشهدها الشرق الأوسط تؤثر على مستوى تلوث الجو بالعديد من بلدان المنطقة مثل العراق ومصر وسوريا وفلسطين.

وأشار تقرير الجارديان إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تراجعا كبيرا فى مستوى ثنائى أكسيد النيتروجين، وذلك وفقا لمراقبة الأقمار الصناعية التى بدأت فى تتبع نسبة تلوث الجو فى المنطقة منذ منتصف التسعينيات، لتلاحظ انحسارا بطيئا فى تلوث الجو بحلول العام 2010، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت زيادة كبيرة فى تلوث الجو فى الفترة بين العام 2005 حتى 2010 وذلك بسبب مشاريع النمو الاقتصادى، حيث كانت الظاهرة تتكرر فى العديد من بلدان شرق أسيا خلال نفس الفترة، لكن بدأت الأقمار الصناعية تلاحظ تغيرا كبيرا فى نسبة تلوث الجو بالشرق الأوسط منذ اندلاع ثورات الربيع العربى.

ويقول البروفيسور الألمانى "يوس ليليفيلد"، إن الأقمار الصناعية لاحظت تراجعا حادا فى نسبة ثنائى أكسيد النيتروجين فى العديد من البلدان العربية، مثل مصر التى لوحظ فيها هذا التراجع مع اندلاع ثورة 25 يناير، فى حين شهدت انبعاثات الغاز تراجعا حادا فى العراق مع صعود التنظيم المسلح داعش، وتراجعا آخر وصل إلى نسبة 50% بسوريا مع بدء الحرب الأهلية.

ذكر التقرير أن انخفاض نسبة غاز ثنائى أكسيد النيتروجين حدث أيضا فى دول أخرى مثل السعودية والكويت، فى حين سجل ارتفاعا كبيرا فى دولة مثل لبنان فى العام 2014، وذلك لنزوح مليون ونصف سورى إلى لبنان ليشكلوا "خمس" سكان البلد.

ويرى الخبراء أن تراجع الاقتصاد وتوقف المشاريع فى المنطقة نتيجة للاضطرابات السياسية قلل من انبعاثات العديد من الغازات الضارة، مما أثر على مستوى تلوث الجو، وهى الظاهرة التى تمثل مشكلة كبرى فى بلدان مثل الصين والهند.



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