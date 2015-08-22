القبض على 3 أشخاص يعتنقون أفكار "داعش" ويحاولون نشرها بسوهاج

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج، القبض على 3 عناصر تكفيرية بدائرة مركز أخميم يعتنقون الأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية، ويحاولون نشرها بين أوساط المواطنين من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائى، بقيام مأمورية أمنية من ضباط مباحث المديرية بالإشتراك مع فرعى الأمن الوطنى، والأمن العام باستهداف عدد من العناصر التكفيرية التى تقوم ببث الأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية وتحاول نشرها بين أوساط المواطنين عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وتم ضبط كل من: "وليد . ا . ح - 30 عاما - طبيب بيطرى" و"حمزة . ع . ا . م - 16 عاما - طالب" و"محمد . أ . ب - 30 عاما - طالب" ويقيمون بدائرة مركز أخميم وبحوزة الأخير جهازين " لاب توب " يحتويان على مقاطع فيديو لإصدارات تنظيم " داعش " الإرهابى والأعمال التى يقوم بها عناصر التنظيم وسلاح أبيض.

وأكدت التحريات قيام المذكورين باستغلال شبكة التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فـى بث الأفكار والمفاهيم المشار إليها والعمل على التواصل مع أعضاء ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام " داعش " .. تحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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