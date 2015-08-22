«كنائس مصر»: إضافة فصل عن المجلس بالثانوية العامة تعزيز لقيم المواطنة

أصدر «مجلس كنائس مصر» بيانًا؛ اشار فيه أن وزارة التربية والتعليم وضعت ضمن منهج التربية الدينية المسيحية للصف الثالث الثانوي والتعليم الفني فصلًا خاص عن تأسيس مجلس كنائس مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد بادرة تاريخية تعزز قيم المواطنة بين المصريين.

كما أكد المجلس، أن الأمين العام للمجلس القس الدكتور بيشوى حلمي، حرص في كتابة هذا الفصل على إبراز مفهوم المجلس ولجانه وأنشطته المختلفة التى تعمل بروح التعاون والمحبة بين جميع الكنائس المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس في فبراير 2013 دعمًا للتعاون المشترك بين الكنائس الأعضاء (القبطية الأرثوذكسية، الروم الأرثوذكس، الكاثوليكية، الإنجيلية، الاسقفية).