مصدر أمني: «الإخوان» دفعوا أمولًا لأمناء الشرطة في الشرقية لتعطيل العمل بالأقسام

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إنَّ “جماعة الإخوان تقف وراء تظاهر عددٍ من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية من خلال التحريض على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية”.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحاتٍ له، السبت، أنَّ “أجهزة المعلومات رصدت تحريض عددٍ من عناصر التنظيم عددًا من أمناء الشرطة على التظاهر ووقف العمل بالمواقع الشرطية، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم”.

وشدَّد المصدر الأمني على أنَّ “وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين في التظاهرة، التي أدَّت إلى تعطيل العمل بعددٍ من أقسام ومراكز الشرطة والتأثير سلبًا على مصالح المواطنين المترددين على تلك الأقسام والمراكز”.

ونظَّم عددٌ من أمناء وأفراد وخفراء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، السبت، وقفةً احتجاجيةً أمام ديوان عام المديرية؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، حيث أوقفوا العمل في مركز شرطة منيا القمح، وقسمي شرطة أول وثان الزقازيق، وشرطة النجدة، ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات.

أ ش أ