«محافظ قنا» يوجه بتطهير ترعة الطينة بجزيرة «الترامسة»

أعطى محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، تعليماته بالبدء فورًا في أعمال تنظيف وتطهير المجرى المائي لترعة الطينة بجزيرة الترامسة التابعة لمدينة قنا التي تمتد لمسافة 6 كيلو متر.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ، لمتابعة حقيقة الوضع على أرض الواقع بعد ورود شكاوى من الأهالي وعدد من وسائل الإعلام بتراكم القمامة والحشائش بالمجرى المائي للترعة.

وأكد المحافظ أنه سيجرى الانتهاء من أعمال تطهير الترعة وإزالة الحشائش والمخلفات منها خلال أيام. وأضاف، أنه جرى التنسيق مع مديرية الري ومجلس مدينة قنا لتوفير المعدات اللازمة لتطهير المجرى المائي من القمامة وورد النيل والحشائش.وشدد على أهمية تكثيف حملات التوعية للمزارعين والفلاحين بالحفاظ على نظافة الترع، وعدم إلقاء المخلفات الزراعية بها، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بإلقاء القمامة في الترعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.