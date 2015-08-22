مؤتمر مدرب الصفاقسي - عن مواجهة الزمالك وحقيقة عرض الأهلي

هل يدخل المباراة بلا أي أهداف نظرا لخروج الصفاقسي من البطولة؟ وحقيقة العرض التدريبي من الأهلي؟ أسئلة تطرق للإجابة عنها باولو دوارتي المدير الفني للصفاقسي التونسي قبل مواجهة الزمالك.

الصفاقسي يستعد لمواجهة الزمالك في إطار الجولة الخامسة من الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة من مباراتين دون النظر لنتيجة مباراة ليوبار أمام أورلاندو بيراتس لضمان التأهل بينما انعدمت حظوظ الفريق التونسي نهائيا في التأهل لنصف نهائي البطولة.

خروج من البطولة تابعه خروج من بطولة الكأس التونسية هزت أركان استقرار النادي التونسي مع مطالب عديدة برحيل دوارتي.

وتحدث دوارتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأحد عن الزمالك والأهلي وجماهير الصفاقسي.

وكل ما يلي على لسان دوارتي مدرب الصفاقسي التونسي..

مباراة الزمالك

"أتفهم جيدا غضب جماهير الصفاقسي التونسي من النتائج الأخيرة. فهم جماهيره وفيه وتحب ناديها بشدة. وبالتأكيد لها كل الحق في الغضب".

"أمام الزمالك سنلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير على الرغم من عدم تأثير نتيجة المباراة على حظوظنا في التأهل".

"ولكننا سنلعب من أجل الفوز".

"الزمالك فريق قوي للغاية ويمتلك عناصر رائعة في صفوفه".

"لاعبو الزمالك لديهم مهارات رائعة وطريقة لعب مميزة تجعلهم منافس قوي للغاية".

الغيابات

"نحن نعاني من نقص شديد في صفوفنا. بسبب الإصابات والإيقاف".

"ولكن هنالك إمكانية لمشاركة الوافد الجديد إيزيكال ندوسال في خط هجوم الفريق".

"إيزيكال ليس جاهزا بنسبة 100% ولكن لدية فرصة للظهور أمام الزمالك".

"كما إن علي معلول ظهير أيسر الفريق سيشارك في المباراة".

الرحيل من الصفاقسي ورسالة شكر

"أوجه أولا رسالة شكر إلى أنيس بوجلبان بعد تقديم استقالته من منصبه".

"أنا أحترم جدا تعاقدي مع الصفاقسي ولا أريد الرحيل".

"كل ما يقال غير صحيح".

"أثق تماما في إدارة الصفاقسي باحترامها العقود التي بيني وبين الفريق".

"حتى الآن أنا مدرب للصفاقسي وأريد الاستمرار".

عرض الأهلي والزمالك

"لا. لم أتلق أي عرضا من النادي الأهلي لأجل تولي مسؤولية تدريب الفريق".

"العرض الوحيد الذي تلقيته من مصر كان من نادي الزمالك".

"الزمالك عرض منذ عدة أشهر تولي تدريب الفريق ولكن الصفقة لم تتم".

"أنا الآن مدربا للصفاقسي وسعيد بذلك".