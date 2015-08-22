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لعمال الأفران والمطاعم.. 5 نصائح لحماية الخصوبة

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لعمال الأفران والمطاعم.. 5 نصائح لحماية الخصوبة لعمال الأفران والمطاعم.. 5 نصائح لحماية الخصوبة
كل مهنة لها جانب مزعج ومرهق بجانب ميزاتها، إلا أن بعض المهن تحمل بعض المخاطر على أصحابها خاصة مع ارتباطها بأجواء معينة قد تعرضهم لمشكلات صحية.

ولأن عمال الأفران والمطاعم أكثر الفئات تعرضا لدرجات حرارة عالية نابعة من المطابخ والأفران ذات السخونة العالية، فينصحهم الدكتور محمد إسماعيل أخصائى الجلدية والتناسلية بعدة نصائح لتجنب الحرارة العالية، والتى تؤثر عليهم سلبا وخاصة على معدلات خصوبتهم، فالحرارة العالية تؤذى الرجال وتعمل على رفع درجة حرارة الخصية وبالتالى موت نسبة كبيرة من الحيوانات المنوية السليمة، مما يؤثر تدريجيا على الخصوبة واحتمالية الانجاب اضافة إلى قدراتهم الجنسية.


>وقدم إسماعيل مجموعة من النصائح مفادها:
>-ابتعد عن مصدر الحرارة قدر الإمكان
>ـ اهتم بربط فوطه أو قماشة قطنية ثقيلة حول الخصر مغطيا خصيتيك وتكون مبللة تماما بماء بارد
>ـ الاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه بشكل دائم يوميا
>ـ الاستحمام كلما أمكن على مدار اليوم وتسليط مياه باردة تميل للفتور على الخصيتين
>ـ كلما أمكن على العامل أن يهتم بالكشف الدورى لدى مختص يطمئن على درجة حرارة الخصيتين

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مصر 365