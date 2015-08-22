احذر.. الألم عند التبول قد يدل على إصابتك بمشكلات المثانة

البعض منا يعانى من آلام مبرحة عند التبول، ويقضى أوقاتا طويلة داخل دورة المياه، ما يجعله فى شعور دائم بالإزعاج، ولا يجب أن يستهين المريض بمثل هذه الأعراض، فبعضها قد ينم عن أمراض بولية خطيرة لابد لها من اكتشاف وعلاج مبكر.

الألم والوخز دلالات محتملة للإصابة بمشكلات المثانة

>هذا ما أكد عليه الدكتور محمد سلطان استشارى أمراض المسالك البولية، موضحا أن البول السليم والمجارى البولية السليمة لابد لها من عملية تبول سهلة ومريحة للغاية، وأى نوع من الألم أو الحرقان أو الوخز أو الشعور بانعدام الراحة سبب فى القلق، وسرعة التوجه للمختص للكشف المباشر، والذى يحدد ماهية العرض المرضى وسبب الآلام التى تصيب المريض عند التبول.

وحذر سلطان من أن يكون التبول المؤلم إشارة للإصابة بمشكلات فى المثانة، كالتهابها بشدة، والذى له درجات حادة وعادية، ما يجعل التعامل معه ببطئ خطر على المثانة، ولابد من الكشف السريع لدى مختص دون إهمال، وإمكانية وصف مضاد حيوى فعال فى مثل هذه الحالات وفقا للدرجة التى يحددها بنفسه وعبر الكشف.