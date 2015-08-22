أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. الألم عند التبول قد يدل على إصابتك بمشكلات المثانة

Google+ Print
احذر.. الألم عند التبول قد يدل على إصابتك بمشكلات المثانة احذر.. الألم عند التبول قد يدل على إصابتك بمشكلات المثانة
البعض منا يعانى من آلام مبرحة عند التبول، ويقضى أوقاتا طويلة داخل دورة المياه، ما يجعله فى شعور دائم بالإزعاج، ولا يجب أن يستهين المريض بمثل هذه الأعراض، فبعضها قد ينم عن أمراض بولية خطيرة لابد لها من اكتشاف وعلاج مبكر.

الألم والوخز دلالات محتملة للإصابة بمشكلات المثانة
>هذا ما أكد عليه الدكتور محمد سلطان استشارى أمراض المسالك البولية، موضحا أن البول السليم والمجارى البولية السليمة لابد لها من عملية تبول سهلة ومريحة للغاية، وأى نوع من الألم أو الحرقان أو الوخز أو الشعور بانعدام الراحة سبب فى القلق، وسرعة التوجه للمختص للكشف المباشر، والذى يحدد ماهية العرض المرضى وسبب الآلام التى تصيب المريض عند التبول.

وحذر سلطان من أن يكون التبول المؤلم إشارة للإصابة بمشكلات فى المثانة، كالتهابها بشدة، والذى له درجات حادة وعادية، ما يجعل التعامل معه ببطئ خطر على المثانة، ولابد من الكشف السريع لدى مختص دون إهمال، وإمكانية وصف مضاد حيوى فعال فى مثل هذه الحالات وفقا للدرجة التى يحددها بنفسه وعبر الكشف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365