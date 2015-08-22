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وزير الداخلية يشهد تخريج دفعة جديدة من خريجى فرقة تأهيل أمناء الشرطة

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وزير الداخلية يشهد تخريج دفعة جديدة من خريجى فرقة تأهيل أمناء الشرطة وزير الداخلية يشهد تخريج دفعة جديدة من خريجى فرقة تأهيل أمناء الشرطة

جانب من الحفل

شهد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، صباح اليوم، مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجى فرقة تأهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط، بمقر أكاديمية الشرطة، وذلك بحضور عددٍ من السادة قيادات الوزارة.

وأكد وزير الداخلية، خلال مراسم الحفل، على ضرورة الإلتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الحالية ودعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة .. موضحاً أن نجاحهم فى مهمتهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم .

وطالب وزير الداخلية ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق أمن شعب العظيم وحماية مقدرات الوطن والإقتداء برجال الشرطة الأبطال الذين زادوا بأرواحهم الذكيه ودمائهم الطاهره .

وقد قام الخريجون وقوامهم (565) بأداء اليمين القانونية أمــام السيد الوزير تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية، وانتهت المراسم بعزف السلام الوطنى.

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