أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يطلق خدمة "بلغ" لتلقى شكاوى المواطنين على "الفيس بوك"

Google+ Print
محافظ الشرقية يطلق خدمة "بلغ" لتلقى شكاوى المواطنين على "الفيس بوك" محافظ الشرقية يطلق خدمة "بلغ" لتلقى شكاوى المواطنين على "الفيس بوك"
أعلن الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" عن إطلاق خدمة "بلغ" لتلقى شكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل فريق عمل لتلقى الشكاوى، والعمل على سرعة حلها بالتواصل مع الجهاز التنفيذى، وأنه فى حالة ثبوت تلقى شكوى كيدية سيتم اتخاذ الإجراء القانونية تجاه المبلغ.

وأضاف الدكتور رضا عبدالسلام، أن الفريق سيلتقى جميع المشكلات كأكوام القمامة، أو الاعتداء على الأراضى الزراعية، أو الاعتداء على أملاك الدولة، وحالات الرشوة والفساد، وحالات تغيب الأطباء عن الوحدات الصحية والمعلمين والجمعيات الزراعية، مناشدًا المبلغ بضرورة تحرى الدقة وأن خدمة "بلغ" إما على صفحة المحافظ بالفيس بوك أو على صفحة البوابة الإلكترونية للمحافظة، أو على التليفونات التالية:

01280664666


>

01211954417


>

0552312206


>

0552302440


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365