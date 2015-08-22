محافظ الشرقية يطلق خدمة "بلغ" لتلقى شكاوى المواطنين على "الفيس بوك"

أعلن الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" عن إطلاق خدمة "بلغ" لتلقى شكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل فريق عمل لتلقى الشكاوى، والعمل على سرعة حلها بالتواصل مع الجهاز التنفيذى، وأنه فى حالة ثبوت تلقى شكوى كيدية سيتم اتخاذ الإجراء القانونية تجاه المبلغ.

وأضاف الدكتور رضا عبدالسلام، أن الفريق سيلتقى جميع المشكلات كأكوام القمامة، أو الاعتداء على الأراضى الزراعية، أو الاعتداء على أملاك الدولة، وحالات الرشوة والفساد، وحالات تغيب الأطباء عن الوحدات الصحية والمعلمين والجمعيات الزراعية، مناشدًا المبلغ بضرورة تحرى الدقة وأن خدمة "بلغ" إما على صفحة المحافظ بالفيس بوك أو على صفحة البوابة الإلكترونية للمحافظة، أو على التليفونات التالية:

01280664666

01211954417

0552312206

0552302440



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