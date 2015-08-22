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سونام كابور متألقة بتصميم دانتيل رائع

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سونام كابور متألقة بتصميم دانتيل رائع سونام كابور متألقة بتصميم دانتيل رائع

الخميس 20-08-2015 16:11

اعتدنا على متابعة إطلالات النجمة الهندية سونام كابور Sonam Kapoor ففي كل إطلالات لها تبهرنا بتصاميم فساتين جذابة وإطلالات ملكية مرةً بعد مرة .
في آخر إطلالاتها في مهرجان السينما الهندية في Melbourne تألقت سونام كابور بفستان ملكي جميل من تصميم Paolo Sebastian Couture ، تميز فستانها برداء طويل من الدانتيل الناعم بنفس لون الفستان فزاده فخامةً وجمالًا، وقد نسقت إطلالته مع حقيبة ذهبية للسهرة ومجوهرات ماسية براقة .
شاهدي معنا كيف تألقت سونام كابور في آخر إطلالاتها وشاركينا برأيك .

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سيدتي