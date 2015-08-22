سونام كابور متألقة بتصميم دانتيل رائع

اعتدنا على متابعة إطلالات النجمة الهندية سونام كابور Sonam Kapoor ففي كل إطلالات لها تبهرنا بتصاميم فساتين جذابة وإطلالات ملكية مرةً بعد مرة .

في آخر إطلالاتها في مهرجان السينما الهندية في Melbourne تألقت سونام كابور بفستان ملكي جميل من تصميم Paolo Sebastian Couture ، تميز فستانها برداء طويل من الدانتيل الناعم بنفس لون الفستان فزاده فخامةً وجمالًا، وقد نسقت إطلالته مع حقيبة ذهبية للسهرة ومجوهرات ماسية براقة .

شاهدي معنا كيف تألقت سونام كابور في آخر إطلالاتها وشاركينا برأيك .