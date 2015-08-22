بالصور: أناقة الستينات في فساتين النجمات

الرياض- خلود أحمد

لطالما شاهدنا أزياء العقود الماضية في مقدمة اتجاهات العصر الحديث. ويبدو أن أناقة الستينات باقية لا تموت إذ عادت لتزين أجمل فساتين النجمات على السجادة الحمراء.

تتميز موضة الستينات ببساطتها وألوانها المشرقة، التي نشاهدها في أغلب الأحيان على الفساتين القصيرة ذات التصاميم المرحة التي تختارها نجمات هوليوود في إطلالاتهن. ولفتنا التنوّع المبهر في الألوان المختلفة لكل إطلالة، إذ اختارت الممثلة بلاك ليفلي Blake Lively ـ على سبيل المثال ـ إطلالة أنيقة باللون الأصفر، بينما اختارت شيريل فيرنانديز Cheryl Fernandez ـ فستاناً مرحاً بطبعات جميلة مستوحاة من إطلالات الستينات، من القرن الماضي، في الوقت الذي وقع اختيار إيما روبيرتس Emma Roberts على اللون الوردي، فبدت مثل دمية باربي أنيقة .

تميل النجمات في الأغلب إلى اختيار الألوان المشرقة في إطلالاتهن بوحي الستينات، من دون أن يخلو الأمر من بعض الاختيارات الكلاسيكية الناعمة بالأبيض والأسود كإطلالة كيرا نايتلي Keira Knightley بالأبيض المشرق وكيري واشنطون Kerry Washington بالأسود الأنيق .

يمكنك أن تنسقي إطلالة كلاسيكية بوحي من أناقة الستينات كما فعلت أجمل نجمات هوليوود في الصور أعلاه. ولتحصلي على لوك متكامل، احرصي على تنسيق كافة جوانب الإطلالة من شعر ومكياج، ولا تبالغي حتى لا تظهري بشكل تنكريّ مضحك.