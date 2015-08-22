عن السياحة في "كويتو"

احزموا أمتعكم واستعدوا للقيام برحلة إلى العاصمة "كويتو" في الاكوادور، حيث تتعدّد العناوين السياحية وتكبر مروحة النشاطات المتاحة في هذه البلاد.

"كويتو" هي عاصمة الاكوادور ومقاطعة "بيتينتشا"، ترتفع 2850 متراً عن سطح البحر.

ان الوسط الحيوي لـ"كويتو" يقع شمالي المدينة، فيما الوسط الاستعماري التاريخي يربض في الجنوب، ويعدّ نقطة سياحية هامّة. كانت منظمة "اليونيسكو" أدرجت الأخير في سنة 1978، على لائحة الارث العالمي للانسانية، نظراً لعمارته الاستعمارية الآسرة.

عناوين في "كويتو"...

_ وسط "كويتو" التاريخي: يجدر بالسائح ألا يغفل عن زيارة وسط "كويتو" التاريخي الشاهد على الثقافة والتاريخ. في فترة المساء، يحلو المرور بالمكان، حيث تترددّ آلاف القصص يومياً عن الأحداث التي كانت شهدتها هذه البقعة على مر العصور، لا سيما في الطريق المسماة "لا روندا".

_ بركان "كوتوباكسي": يبعد هذا البركان، الذي كان منح اسمه للمنطقة، نحو ساعة من "كويتو"، ويعدّ البركان الناشط الأكثر ارتفاعاً في العالم، ويتطلّب من السائح الراغب في معاينته تسلّقه عبر رحلة منظمة تصل تكلفتها مع اإقامة والطعام والمعدات اللازمة للتسلق والدليل السياحي إلى نحو 200 دولار أميركي. تجدر الإشارة إلى أن التسلّق يتطلّب الحظي باللياقة البدنية. هناك، يمكن القيام بنزهة داخل متنزه "كوتوباكسي" الواقع عند أقدام البركان.

_ "مدينة منتصف العالم": في داخل الصرح المهيب، يمكن للزائر التعرّف إلى ثقافة الاكوادور، وتاريخها، وعادات شعوبها ولباسهم... يتصل مطعم يقدّم الأطباق المحلية التقليدية بالمكان.

_ "التيليفريك": تجذب عربات "التيليفريك" السائحين، حيث يمكن الصعود عبر منحدرات بركان "بيشينشا"، وصولا إلى "لوما"، ومن ثم المتابعة سيراً على الأقدام نحو قمّة البركان.

_ ساحة "سان فرنسيسكو": تقع الساحة في القلب التاريخي الاستعماري لـ"كويتو"، وهي فسيحة ومرصوفة وتشكّل مكان التقاء السائحين الآتين لزيارة دار العبادة بجوارها.

_ جبال "الانديز": تحلو زيارة إحدى القرى الواقعة في جبال "الانديز"، حيث تنظّم عروض الموسيقى والرقص، وسط ساحة "بونشوز" المحاطة بمشهد الجبال الخلاب!

ان هنود الكيشوا هم الأكثر شهرة في المنطقة، علماً أن موسيقاهم رائجة في أنحاء أوروبية مختلفة، ولا سيما فرنسا.

_ منتزه "آلامدا": يبدو الأكبر حجماً في "كويتو"، ويربط الجهة الاستعمارية بالجهة العصرية للمدينة. هناك، يمكن التنزه بأمان والاسترخاء وسط الطبيعة الخضراء.

_ بحيرة "كارولينا": في محيط بحيرة "كارولينا" الصناعية حيث يبدو متنزه، من الممكن مزاولة الركض والتنقل بواسطة أحذية التزلج الدوارة، كما استقلال المركب لنزهة في الماء، والمتعة بخضرة المكان ونباته. يعجّ المكان بالمحليين والسائحين في عطلة نهاية الأسبوع.

_ "ساحة المارشال فوش": ثمة مكانان للسهر في "كويتو"، وهما: طريق "لا روندا" في الجزء الاستعماري، و"ساحة المارشال فوش" في الجزء العصري، مع الإشارة إلى أن الساحة تستقطب السائحين، وتبدو أكثر أمناً خلال فترة الليل. كما تتعدّد خيارات علب الليل فيها.

مناخها...

ان مناخ عاصمة الاكوادور استوائي، نظراً إلى موقعها على خط الاستواء مباشرة، إلا أنّه يتأثر بوجود سلسلة جبال "الأنديز" التي تلطف هواءه بعض الشيء. في الفصل الجاف، وخصوصاً بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، تشهد البلاد رياحاً قوية في أعالي الجبال، وتستقر درجة الحرارة على 22 درجة مئوية.

شاهدي أيضاً: